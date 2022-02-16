В России могут ввести налог для Steam и PlayStation Store
Полученные средства будут направлены в фонд поддержки отечественных разработчиков. Документ с предложениями по его созданию уже направлен в правительство.
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В России в целях поддержки отечественных видеоигр может быть введён дополнительный налог для зарубежных игровых платформ, в частности для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и правительстве.
"Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр. Из предварительной концепции следует, что для зарубежных платформ цифровой дистрибуции введут сбор в размере 5% от продаж в России", — пишет издание.
Таким образом, по словам источника, фонд поддержки российских разработчиков сможет получать каждый год до 10 миллиардов рублей. Предложение по созданию фонда уже отправлено в правительство. В данный момент документ проходит межведомственное согласование и проработку, подтвердили изданию в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Напомним, создание фонда поддержки разработки видеоигр является одной из мер поддержки IT-отрасли в России. Соответствующий план был утверждён правительством в сентябре прошлого года. Он направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса.
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