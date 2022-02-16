В России могут ввести налог для Steam и PlayStation Store

В России в целях поддержки отечественных видеоигр может быть введён дополнительный налог для зарубежных игровых платформ, в частности для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и правительстве.

"Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр. Из предварительной концепции следует, что для зарубежных платформ цифровой дистрибуции введут сбор в размере 5% от продаж в России", — пишет издание.

Таким образом, по словам источника, фонд поддержки российских разработчиков сможет получать каждый год до 10 миллиардов рублей. Предложение по созданию фонда уже отправлено в правительство. В данный момент документ проходит межведомственное согласование и проработку, подтвердили изданию в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.