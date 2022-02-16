Мужская сборная России по кёрлингу не вышла в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по кёрлингу не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Пекине.

В заключительном матче отборочного этапа наша сборная уступила прямому конкуренту за выход в полуфинал — команде Великобритании — со счётом 6:8. Таким образом, россияне завершили выступление на олимпийском турнире.