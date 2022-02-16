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Мужская сборная России по кёрлингу не вышла в полуфинал Олимпиады

За медали будут бороться команды США, Великобритании, Швеции и Канады.

16 февраля, 09:20

Фото на обложке © Getty Images / Justin Setterfield

Мужская сборная России по кёрлингу не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Пекине.

В заключительном матче отборочного этапа наша сборная уступила прямому конкуренту за выход в полуфинал — команде Великобритании — со счётом 6:8. Таким образом, россияне завершили выступление на олимпийском турнире.

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В решающую стадию Олимпиады пробились сборные США, Канады, Швеции и Великобритании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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