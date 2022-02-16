Столтенберг предупредил, что НАТО продолжит вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины
Генсек альянса пока не увидел "никаких признаков военной деэскалации" на российско-украинской границе.
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НАТО намерена продолжать вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины. Это фактически признал генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран-членов организации в среду.
"НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути", — сказал он.
Как уже сообщал Лайф, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине Россию обвиняли в подготовке "вторжения" в Незалежную. В частност, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "нападение" состоится 16 февраля и даже называли точное время — три часа ночи по местному. В Кремле эти планы неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала свою статью, а российский МИД призвал зарубежные СМИ и западных политиков, причастных к распространению фейков о войне, принести извинения всему миру.
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