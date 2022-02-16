Столтенберг предупредил, что НАТО продолжит вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины

НАТО намерена продолжать вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины. Это фактически признал генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран-членов организации в среду.

"НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути", — сказал он.