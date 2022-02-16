TikTok приступил к созданию представительства в России по закону "о приземлении"

TikTok приступил к созданию представительства в России в рамках выполнения закона "о приземлении". Об этом сообщил директор соцсети по связям с органами власти в Восточной Европе Сергей Соколов на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.





"Мы привержены соблюдению законов, в этой связи требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы процесс этот уже запустили внутренний. Будем создавать юридическое лицо. Процесс оказался непростым и довольно долгим. Штаб-квартира в Сингапуре была бы благодарна, если бы нам дали время", — сказал Соколов.