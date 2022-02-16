TikTok приступил к созданию представительства в России по закону "о приземлении"
Однако в компании отметили, что это непростой и долгий процесс, поэтому для выполнения всех требований нужно больше времени.
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TikTok приступил к созданию представительства в России в рамках выполнения закона "о приземлении". Об этом сообщил директор соцсети по связям с органами власти в Восточной Европе Сергей Соколов на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Мы привержены соблюдению законов, в этой связи требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы процесс этот уже запустили внутренний. Будем создавать юридическое лицо. Процесс оказался непростым и довольно долгим. Штаб-квартира в Сингапуре была бы благодарна, если бы нам дали время", — сказал Соколов.
Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Ряд компаний до сих пор не приступили к выполнению требований, а некоторые выполнили их частично. В связи с этим Роскомнадзор пригрозил санкциями нарушителям закона о "приземлении".
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