"Все вопросы — спортсменкам": Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заявил, что "не работает" с командой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил журналистам, что не работает с национальной командой.

"Все вопросы — спортсменкам, я уже не работаю", — заявил Шашилов после серебряной эстафеты нашей команды.

При этом глава СБР Виктор Майгуров напомнил, что контракт со специалистом рассчитан до мая этого года и он продолжает свою работу.