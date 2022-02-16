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"Все вопросы — спортсменкам": Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заявил, что "не работает" с командой

Незадолго до этого его подопечные завоевали серебро олимпийской эстафеты, уступив лишь Швеции.

16 февраля, 09:48

Михаил Шашилов. Фото на обложке © skisport.ru

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил журналистам, что не работает с национальной командой.

"Все вопросы — спортсменкам, я уже не работаю", — заявил Шашилов после серебряной эстафеты нашей команды.

При этом глава СБР Виктор Майгуров напомнил, что контракт со специалистом рассчитан до мая этого года и он продолжает свою работу.

Долгожданная медаль: Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде

Долгожданная медаль: Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За нашу команду бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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