Песков: Угрозы в адрес России, повторяемые как мантра, уже изрядно надоели

"Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые, как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели", — отметил представитель Кремля.