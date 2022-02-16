Песков: Угрозы в адрес России, повторяемые как мантра, уже изрядно надоели
С осени прошлого года на Западе Москву обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, при этом угрожая "невиданными" санкциями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Угрозы санкций Запада в адрес России звучат ежедневно, как мантра, и уже надоели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые, как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину при том, что Москва неоднократно это опровергала. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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