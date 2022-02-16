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Песков увидел позитив в готовности Байдена вести переговоры по безопасности

По его словам, для РФ остаётся важным, чтобы те "рациональные зёрна", которые есть в ответах Запада, обсуждались в непосредственной увязке с приоритетными для России темами.

16 февраля, 09:54
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным то, что глава США Джо Байден демонстрирует готовность вести с РФ переговоры по безопасности.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин подчёркивает желание и готовность Москвы вступить в переговоры по безопасности.

"И, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьёзные переговоры", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Он также добавил, что для РФ остаётся важным, чтобы те "рациональные зёрна", которые есть в ответах Запада по гарантиям безопасности, обсуждались в непосредственной увязке с приоритетными для России темами.

Путин: РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности

Путин: РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности

Ранее Байден заявил о готовности США зафиксировать договорённости с Россией по безопасности. Американский лидер напомнил о своём недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "дал понять", что Вашингтон "готов продолжать дипломатию на высоком уровне".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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