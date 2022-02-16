Песков: Россиянам было бы приятнее слышать обращение Байдена без угроз
По его мнению, то, что президент одного из мощнейших государств мира действительно думает о российском народе, можно было бы приветствовать.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил обращение американского лидера Джо Байдена, который заверил, что США не считают россиян своими врагами. Однако он отметил, что высказывание главы Белого дома было бы приятнее слышать без угроз.
"Наверное, можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать. Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало", — ответил Песков на просьбу прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.
Напомним, что Байден во время вчерашнего обращения также заявил о готовности США зафиксировать договорённости с Россией по безопасности. Американский лидер напомнил о своём недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "дал понять", что Вашингтон "готов продолжать дипломатию на высоком уровне".
Комментариев: 0