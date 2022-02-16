Песков: Россиянам было бы приятнее слышать обращение Байдена без угроз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил обращение американского лидера Джо Байдена, который заверил, что США не считают россиян своими врагами. Однако он отметил, что высказывание главы Белого дома было бы приятнее слышать без угроз.

"Наверное, можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать. Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало", — ответил Песков на просьбу прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.