Анфиса Резцова — о серебре в биатлонной эстафете на Олимпиаде: Я расплакалась
В составе нашей команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Биатлонистка Кристина Резцова. Фото © Getty Images / Tom Weller / VOIGT / DeFodi Images
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе с Лайфом поделилась эмоциями от серебра российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
"Я счастлива за Кристишу (Резцову, дочь Анфисы Резцовой. — Прим. Лайфа)! Это просто финиш. Конечно, я переживала, но она суперская. Я расплакалась, это просто… Пока ещё не созвонились", — заявила легендарная биатлонистка.
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Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За нашу команду бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
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