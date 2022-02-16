Анфиса Резцова — о серебре в биатлонной эстафете на Олимпиаде: Я расплакалась

За нашу команду выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе с Лайфом поделилась эмоциями от серебра российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Я счастлива за Кристишу (Резцову, дочь Анфисы Резцовой. — Прим. Лайфа)! Это просто финиш. Конечно, я переживала, но она суперская. Я расплакалась, это просто… Пока ещё не созвонились", — заявила легендарная биатлонистка.