Песков заявил, что кульминация антироссийской истерии на Западе ещё не наступила
По оценке представителя Кремля, следует набраться терпения и ждать, когда наступит ремиссия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Апогей антироссийских настроений на Западе ещё не наступил, до него далеко. Поэтому следует терпеливо ждать развязки. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя не состоявшийся прогноз западной прессы о "вторжении" России на Украину.
"Характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации ещё далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", — сказал представитель Кремля.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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