Песков заявил, что кульминация антироссийской истерии на Западе ещё не наступила

Апогей антироссийских настроений на Западе ещё не наступил, до него далеко. Поэтому следует терпеливо ждать развязки. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя не состоявшийся прогноз западной прессы о "вторжении" России на Украину.