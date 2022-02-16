Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал данные о том, что сайты Минобороны и Вооружённых сил Украины, а также ресурсы Приватбанка и Ощадбанка подверглись массированной DDoS-атаке. Представитель Кремля заверил, что наша страна к этому отношения не имеет.

"Нам ничего об этом не известно, но ожидаемо Украина продолжает обвинять во всём Россию. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам", — сказал Песков.