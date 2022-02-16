Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Незалежной ожидаемо заявил, что атаки якобы совершены "хакерами из российских спецслужб".
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал данные о том, что сайты Минобороны и Вооружённых сил Украины, а также ресурсы Приватбанка и Ощадбанка подверглись массированной DDoS-атаке. Представитель Кремля заверил, что наша страна к этому отношения не имеет.
"Нам ничего об этом не известно, но ожидаемо Украина продолжает обвинять во всём Россию. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам", — сказал Песков.
Напомним, что массированная DDoS-атака на сайты украинских банков и госучреждений началась 15 февраля и продолжалась почти 9 часов. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины ожидаемо заявил, что атаки якобы совершены "хакерами из российских спецслужб".
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