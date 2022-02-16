Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Отвечая на вопрос о дальнейших действиях главы государства, он отметил, что "какого-то чёткого регламента на сей счёт не существует".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, однако оно не коррелирует с Минскими соглашениями.
"Президент [России Владимир Путин] обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о дальнейших действиях после получения главой государства обращения Госдумы, он отметил, что "какого-то чёткого регламента на сей счёт не существует". При этом он добавил, что признание Донецкой и Луганской народных республик не коррелирует с Минскими соглашениями.
Напомним, Госдума большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Путин, комментируя данное обращение, отметил, что россияне поддерживают жителей Донбасса и депутаты это чувствуют. Кроме того, он проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.
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