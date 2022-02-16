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Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях главы государства, он отметил, что "какого-то чёткого регламента на сей счёт не существует".

16 февраля, 10:10
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51741" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, однако оно не коррелирует с Минскими соглашениями.

"Президент [России Владимир Путин] обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейших действиях после получения главой государства обращения Госдумы, он отметил, что "какого-то чёткого регламента на сей счёт не существует". При этом он добавил, что признание Донецкой и Луганской народных республик не коррелирует с Минскими соглашениями.

Кадыров поддержал проект Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Кадыров поддержал проект Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Напомним, Госдума большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Путин, комментируя данное обращение, отметил, что россияне поддерживают жителей Донбасса и депутаты это чувствуют. Кроме того, он проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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