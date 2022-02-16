Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, однако оно не коррелирует с Минскими соглашениями.

"Президент [России Владимир Путин] обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", — сказал Песков.