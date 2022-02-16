НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков заявил, что выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения

Так Москва пытается помочь жителям республик, которые испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной — Украиной.

16 февраля, 10:05

Фото на обложке © Shutterstock

Практика выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик не нарушает Минские соглашения, Россия делает это из гуманитарных соображений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достаточно прочитать короткий и предельно конкретный текст соглашений, чтобы понять, что подобные упрёки в адрес России несостоятельны.

"Граждане самопровозглашённых республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг. Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов", — объяснил представитель Кремля.

Он добавил, что это достаточно распространённая практика, Россия выдаёт свои паспорта не только жителям ДНР и ЛНР, но и гражданам других стран мира.

Путин указал на отказ Киева выполнять принципиальные пункты Минских соглашений

Путин указал на отказ Киева выполнять принципиальные пункты Минских соглашений

Ранее в Кремле указали на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По словам Пескова, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1