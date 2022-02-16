Песков заявил, что выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения

Практика выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик не нарушает Минские соглашения, Россия делает это из гуманитарных соображений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достаточно прочитать короткий и предельно конкретный текст соглашений, чтобы понять, что подобные упрёки в адрес России несостоятельны.

"Граждане самопровозглашённых республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг. Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов", — объяснил представитель Кремля.

Он добавил, что это достаточно распространённая практика, Россия выдаёт свои паспорта не только жителям ДНР и ЛНР, но и гражданам других стран мира.