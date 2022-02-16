НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Названы самые удивительные имена, которые давали детям в Москве в 2021 году

Так, свой жизненный путь в столице начали три Зевса, один Люций и даже несколько Лионелей. Впрочем, Александр и София остаются самыми востребованными.

16 февраля, 14:17

Фото © Pixabay

Имена Лев и Ева всё больше набирают популярность и вошли в 2021 году в пятёрку детских имён, которые чаще всего давали родители новорождённым в Москве. Об этом рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы.

По-прежнему лидерство среди женских имён держат София, Мария, Анна и Алиса. У мальчиков неизменной остаётся популярность Александра, Михаила, Артёма и Марка. Теперь Лев и Ева готовы побороться за пальму первенства. Ева уже обошла некогда модные имена Анастасия и Елизавета. А некоторые родители и вовсе предпочли выделиться.

"В Москве в 2021 году родилось 13 мальчиков, которых назвали Марс, одна девочка Марселина, три Зевса, маленькая москвичка Аполлония, три Космоса и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырём девочкам дали имя Августина", — приводятся слова Уханевой на сайте Правительства Москвы.

Ещё 12 мальчиков были названы Гарри в честь известного героя книги английской писательницы. А шестеро получили имя Лионель, родители признались, что являются поклонниками знаменитого футболиста Месси. По словам Уханевой, некоторые имена и вовсе стали исключительными — Алтай, Енисей, Север, Нева.

Не утихает интерес и к именам славянским. В ушедшем году родители чаще всего называли детей Брониславом, Матфеем, Мефодием, Святогором и Марфой. А также набирает обороты тенденция давать имена двойные. Москвичи выбирали такие сочетания: Ясна-Людмила, Лука-Павло, Марк-Федерико, поделилась представительница управления ЗАГС.

Три женских имени, обладательницы которых рискуют никогда не выйти замуж

Три женских имени, обладательницы которых рискуют никогда не выйти замуж

Ранее Лайф назвал три знака зодиака, которые с возрастом становятся только красивее. Возглавил список Рак — люди, рождённые под этим знаком, незаметны в детстве, но блистают в 30 лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1