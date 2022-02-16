Названы самые удивительные имена, которые давали детям в Москве в 2021 году

Имена Лев и Ева всё больше набирают популярность и вошли в 2021 году в пятёрку детских имён, которые чаще всего давали родители новорождённым в Москве. Об этом рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы.

По-прежнему лидерство среди женских имён держат София, Мария, Анна и Алиса. У мальчиков неизменной остаётся популярность Александра, Михаила, Артёма и Марка. Теперь Лев и Ева готовы побороться за пальму первенства. Ева уже обошла некогда модные имена Анастасия и Елизавета. А некоторые родители и вовсе предпочли выделиться.

"В Москве в 2021 году родилось 13 мальчиков, которых назвали Марс, одна девочка Марселина, три Зевса, маленькая москвичка Аполлония, три Космоса и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырём девочкам дали имя Августина", — приводятся слова Уханевой на сайте Правительства Москвы.

Ещё 12 мальчиков были названы Гарри в честь известного героя книги английской писательницы. А шестеро получили имя Лионель, родители признались, что являются поклонниками знаменитого футболиста Месси. По словам Уханевой, некоторые имена и вовсе стали исключительными — Алтай, Енисей, Север, Нева.

Не утихает интерес и к именам славянским. В ушедшем году родители чаще всего называли детей Брониславом, Матфеем, Мефодием, Святогором и Марфой. А также набирает обороты тенденция давать имена двойные. Москвичи выбирали такие сочетания: Ясна-Людмила, Лука-Павло, Марк-Федерико, поделилась представительница управления ЗАГС.