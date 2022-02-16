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Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдёт на Роза Хутор

17 февраля пройдёт одно из самых ярких событий фестиваля "Роза Хутор Fan Fest", посвящённого Олимпийским играм в Пекине.

16 февраля, 14:07
<p>Фото © <a href="https://rosakhutor.com/about/press-center/masshtabnyy-fleshmob-v-podderzhku-rossiyskikh-olimpiytsev-proydet-na-roza-khutor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт курорта "Роза Хутор" </a></p>

Фото © Официальный сайт курорта "Роза Хутор"

Речь идёт о масштабном флешмобе в поддержку российских олимпийцев. Это будет грандиозный спуск по горной трассе с пятнадцатиметровыми знаменами — российским и флагом фестиваля. Участие в нём примет и бургомистр курорта "Роза Хутор", известный актёр и музыкант Николай Фоменко.

"Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на Роза Хутор в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам: дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон", — сказал он.

Фото © Официальный сайт курорта "Роза Хутор"

Фото © Официальный сайт курорта "Роза Хутор"

В рамках фестиваля, который продлится до 20 февраля, на курорте проходит целый ряд зрелищных мероприятий. Например, гостям предлагают принять участие в необычном хоккейном матче. Игра проходит на высоте более 1000 метров над уровнем моря и не требует не только коньков, но даже ледового поля. В отличие от обычных хоккеистов участники игры используют не коньки, а специальную обувь Sled Dogs — это классические горнолыжные ботинки, на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить по снежным склонам. Благодаря лёгкости и манёвренности такие снежные коньки дают максимум свободы. Гости Роза Хутор" оценили необычное развлечение: на курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдёт 19 февраля.

"Игры проходят по всем правилам, их судят настоящие профессионалы из Федерации хоккея России. Игрокам каждой команды вручаются эксклюзивные призы — шайбы с автографами звёзд советского хоккея, олимпийских чемпионов Владимира Мышкина и Алексея Касатонова", — рассказывают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Фото © Официальный сайт курорта "Роза Хутор"

Фото © Официальный сайт курорта "Роза Хутор"

В рамках фестиваля проходят различные викторины и конкурсы. Например, во время одного из них был слеплен самый большой снеговик — его высота достигла четырёх метров. Всего среди участников активностей Роза Хутор Fan Fest  уже было разыграно более 450 призов.

Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" открылась на курорте "Роза Хутор"

Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" открылась на курорте "Роза Хутор"

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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