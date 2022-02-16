Захарова указала на сходство в позициях России и Украины по поводу "вторжения"
Она предположила, что, возможно, впервые в истории не только предполагаемая страна-агрессор, но и предполагаемая жертва в американском медиаспектакле опровергали наличие угрозы.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва и Киев, несмотря на полярные оценки многих вопросов, в один голос заявляли об отсутствии фактов подготовки "вторжения" России на Украину.
Захарова предположила, что, возможно, впервые в истории человечества не только предполагаемая страна-агрессор, на роль которой коллективный Запад в своём медийном спектакле назначил Россию, но и предполагаемая жертва опровергали угрозу войны, упорно навязываемую англосаксонскими СМИ.
"Вот это, мне кажется, действительно человечество ещё не переживало, когда и Россия, и Украина, несмотря на диаметрально противоположные оценки многих вопросов и, мягко говоря, несовпадающие подходы ко многим как к двусторонним, так и международным проблемам, заявляли примерно одно и то же: во-первых, нет никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, всё, что мы читаем в западных СМИ на этот счёт, это дезинформация", — объяснила она на брифинге.
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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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