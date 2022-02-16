Захарова указала на сходство в позициях России и Украины по поводу "вторжения"

"Вот это, мне кажется, действительно человечество ещё не переживало, когда и Россия, и Украина, несмотря на диаметрально противоположные оценки многих вопросов и, мягко говоря, несовпадающие подходы ко многим как к двусторонним, так и международным проблемам, заявляли примерно одно и то же: во-первых, нет никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, всё, что мы читаем в западных СМИ на этот счёт, это дезинформация", — объяснила она на брифинге.