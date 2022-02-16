Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве уменьшилась на треть за неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в столице за неделю снизилось на треть, а число госпитализаций — на 15%. Об этом градоначальник сообщил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Абсолютные параметры по Москве ещё достаточно высокие, но тем не менее динамика позитивная: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций — на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу", — сказал мэр.

При этом он выразил надежду, что на следующей неделе ситуация с коронавирусом в Москве будет "уже в приемлемых рамках".