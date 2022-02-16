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Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве уменьшилась на треть за неделю

Он отметил, что абсолютные параметры в столице ещё достаточно высоки, однако динамика позитивная. А также выразил надежду, что на следующей неделе ситуация будет "уже в приемлемых рамках".

16 февраля, 14:06
<p>Сергей Собянин. Фото © Shutterstock</p>

Сергей Собянин. Фото © Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в столице за неделю снизилось на треть, а число госпитализаций — на 15%. Об этом градоначальник сообщил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Абсолютные параметры по Москве ещё достаточно высокие, но тем не менее динамика позитивная: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу", сказал мэр.

При этом он выразил надежду, что на следующей неделе ситуация с коронавирусом в Москве будет "уже в приемлемых рамках".

В России за сутки госпитализировали 21 833 пациента с ковидом

В России за сутки госпитализировали 21 833 пациента с ковидом

Ранее Собянин сообщал, что пик заболеваемости "омикроном" в Москве пройден. Мэр отметил, что с середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме, однако медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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