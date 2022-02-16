Сомнолог Черкасова рассказала, о какой смертельной болезни говорит тяга ко сну днём

Сильное желание поспать днём может говорить о наличии опасного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с "Москвой 24".

"Апноэ сна считается смертельно опасным, если его не лечить, если оно в тяжёлой степени. Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулём, потому что человеку мучительно хочется спать. Апноэ ускоряет развитие многих сердечно-сосудистых заболеваний и даже представляет собой повышенный риск смерти во сне", — поделилась эксперт.

Недуг не даёт человеку выспаться ночью, так как во время сна происходят остановки дыхания и каждая из них завершается микропробуждением мозга. Поэтому человеку хочется "наверстать упущенное" днём.

Но тяга к дневному сну может говорить и о менее опасных для жизни заболеваниях: депрессии, недостатке витаминов и микроэлементов и недугах щитовидной железы с пониженной выработкой гормонов. Чтобы выяснить точную причину сонливости, необходимо обратиться к врачу.