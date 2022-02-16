НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в Москве 18 февраля

Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

16 февраля, 13:16
<p>Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66648/photos/66553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

В Москве в пятницу, 18 февраля, пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", говорится на сайте Пресс-службы Президента РФ.

Лидеры стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1