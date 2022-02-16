Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в Москве 18 февраля
Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
В Москве в пятницу, 18 февраля, пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", — говорится на сайте Пресс-службы Президента РФ.
Лидеры стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
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