Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в Москве 18 февраля

В Москве в пятницу, 18 февраля, пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.