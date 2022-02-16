"Стыдно такое слышать": Джабаров высмеял разведку Эстонии за данные о новых сроках "вторжения" РФ на Украину
По его мнению, никто из западных стран не будет всерьёз обсуждать доклад о гипотетическом нападении, опубликованный этим ведомством.
Сенатор Владимир Джабаров. Фото © Официальный сайт Совета Федерации
Делать доклады о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину в конце февраля, не имея при этом никаких доказательств, не очень солидно для Эстонии, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, разведке страны должно быть стыдно публиковать подобные заявления.
"Ну надо теперь точно в это поверить. Раз уже разведка Эстонии до этого дошла, то тут уже сомнений нет. Ну а если серьёзно, то я за всю жизнь даже не слышал о разведке Эстонии и её достижениях. У них есть агентурный аппарат в Москве? Другие источники информации или какие-то спутники у них летают? Понятно, что Эстония решила показать, что она очень важный элемент НАТО. И то, что не сделала британская разведка, сейчас сделает эстонская", — поделился своим мнением с Лайфом Джабаров.
Он считает, что никто из западных стран не будет всерьёз обсуждать те данные, которые привела так называемая разведка Эстонии. По его мнению, это заявление скажется только на отношениях Таллина и Москвы. Они и раньше были не на очень высоком уровне, а после таких докладов станут ещё ниже.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения" России на Украину.
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