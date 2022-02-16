"Стыдно такое слышать": Джабаров высмеял разведку Эстонии за данные о новых сроках "вторжения" РФ на Украину

Делать доклады о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину в конце февраля, не имея при этом никаких доказательств, не очень солидно для Эстонии, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, разведке страны должно быть стыдно публиковать подобные заявления.

"Ну надо теперь точно в это поверить. Раз уже разведка Эстонии до этого дошла, то тут уже сомнений нет. Ну а если серьёзно, то я за всю жизнь даже не слышал о разведке Эстонии и её достижениях. У них есть агентурный аппарат в Москве? Другие источники информации или какие-то спутники у них летают? Понятно, что Эстония решила показать, что она очень важный элемент НАТО. И то, что не сделала британская разведка, сейчас сделает эстонская", — поделился своим мнением с Лайфом Джабаров.