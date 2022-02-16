"Это попытка сделать "фи" России": Политолог Шатилов объяснил, зачем Украина вышла из очередного соглашения СНГ именно сейчас
По словам собеседника Лайфа, главную роль здесь сыграло обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР.
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Решение Верховной рады одобрить закон о выходе Украины из Антитеррористического центра СНГ является попыткой ответить на обращение Госдумы к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Он обратил внимание, что Украина была не самым активным участником Содружества Независимых Государств (СНГ), поэтому жест Киева имеет исключительно символический характер.
"Это некая попытка ответить на голосование в Госдуме, какой-то дебош да совершить. Потому что по большому счёту после 2014 года Украина практически заморозила этот проект. На мой взгляд, это попытка сделать "фи" России", — рассуждает собеседник Лайфа.
Напомним, Госдума большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Путин, комментируя данное обращение, отметил, что россияне поддерживают жителей Донбасса и депутаты это чувствуют. Кроме того, он проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.
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