"Это попытка сделать "фи" России": Политолог Шатилов объяснил, зачем Украина вышла из очередного соглашения СНГ именно сейчас

Решение Верховной рады одобрить закон о выходе Украины из Антитеррористического центра СНГ является попыткой ответить на обращение Госдумы к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Он обратил внимание, что Украина была не самым активным участником Содружества Независимых Государств (СНГ), поэтому жест Киева имеет исключительно символический характер.