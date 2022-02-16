Бангкоку вернут историческое название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

В Таиланде объявили о смене официального иностранного названия столицы с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Об этом говорится в распространённом ранее сегодня заявлении Королевского учёного совета страны.

Накануне кабинет министров одобрил проект об изменении названий стран, территорий, административных зон и городов. Королевский учёный совет обновил в словаре наименования международных географических названий объектов, "чтобы они соответствовали текущей ситуации".

При этом новое название столицы Таиланда не будет принято, пока его не проверит специальный комитет. Отмечается, что могут быть использованы оба названия: и старое, и новое. Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным, то Бангкок будет заключён в скобки.

Отметим, что Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — название города на тайском языке. Бангкок исторически являлся английским наименованием и только в 2001 году получил статус официального.