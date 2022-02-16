Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной в 25%

Журналист Владимир Познер заявил, что встревожен текущей ситуацией между Россией и Украиной. Он не исключает, что есть люди, желающие обострения конфликта.

"Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах (о "вторжении". — Прим. Лайфа), но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые хотели бы данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть", — заявил Познер в разговоре с "Газетой.ru".