Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной в 25%
Он признался, что опасается провокаций и считает, что есть люди, которые хотели бы данного столкновения.
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Журналист Владимир Познер заявил, что встревожен текущей ситуацией между Россией и Украиной. Он не исключает, что есть люди, желающие обострения конфликта.
"Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах (о "вторжении". — Прим. Лайфа), но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые хотели бы данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть", — заявил Познер в разговоре с "Газетой.ru".
Напомним, с осени прошлого года западные СМИ и политики обвиняют Россию в подготовке "вторжения" при том, что Москва неоднократно это опровергала. Тем не менее британские таблоиды The Sun и Mirror назвали точное время "нападения": 3:00 16 февраля. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда ничего так и не произошло, The Sun отредактировала статью.
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