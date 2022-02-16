Сборная России по шорт-треку стала четвёртой в эстафете на Олимпиаде

В финальном заезде за нашу команду бежали Семён Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев. Одним из ключевых моментов стало падение китайских спортсменов, которые были одними из фаворитов. Благодаря этому наши спортсмены сумели включиться в борьбу за бронзу со сборной Италии. Судьба награды решалась на финише, где впереди оказались именно итальянцы.