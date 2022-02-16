Сборная России по шорт-треку стала четвёртой в эстафете на Олимпиаде
Одним из ключевых моментов стало падение китайских спортсменов, которые были одними из фаворитов.
Фото на обложке © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сборная России по шорт-треку заняла четвёртое место в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.
В финальном заезде за нашу команду бежали Семён Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев. Одним из ключевых моментов стало падение китайских спортсменов, которые были одними из фаворитов. Благодаря этому наши спортсмены сумели включиться в борьбу за бронзу со сборной Италии. Судьба награды решалась на финише, где впереди оказались именно итальянцы.
Добавим, что всего в шорт-треке сборная России взяла две медали. Константин Ивлиев завоевал серебро, а Семён Елистратов бронзу в личных видах программы.
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