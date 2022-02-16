Депутат Госсовета Крыма Буданов насмерть сбил пенсионерку и скрылся на своём BMW

Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов подозревается в том, что насмерть сбил на своём автомобиле пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером 14 февраля в центре Симферополя. Предполагается, что народный избранник находился за рулём собственного BMW. Он наехал на 73-летнюю пенсионерку, но не стал останавливаться. Женщину нашли случайные прохожие. Она успела рассказать, что её сбила машина, и потеряла сознание.

"Пенсионерку доставили в больницу в критическом состоянии. У неё были множественные переломы рёбер, закрытый перелом позвонков, перелом костей таза, а также ушибы и ссадины головы и травматический шок третьей степени. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание", — уточнил собеседник издания.

По его словам, установить автомобиль и его владельца помогли камеры уличного наблюдения, которые засняли момент ДТП.

В Госсовете Крыма заявили, что шокированы сообщением о ДТП с участием Буданова. Версии выдвигать там не стали и призвали исходить из результатов расследования. По факту аварии возбуждено уголовное дело.