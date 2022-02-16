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Депутат Госсовета Крыма Буданов насмерть сбил пенсионерку и скрылся на своём BMW

Момент ДТП попал на камеры уличного наблюдения. Пострадавшая женщина в критическом состоянии была госпитализирована, но в больнице она скончалась.

16 февраля, 12:52
<p>Игорь Буданов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">crimea.gov.ru</a></p>

Игорь Буданов. Фото © crimea.gov.ru

Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов подозревается в том, что насмерть сбил на своём автомобиле пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером 14 февраля в центре Симферополя. Предполагается, что народный избранник находился за рулём собственного BMW. Он наехал на 73-летнюю пенсионерку, но не стал останавливаться. Женщину нашли случайные прохожие. Она успела рассказать, что её сбила машина, и потеряла сознание.

"Пенсионерку доставили в больницу в критическом состоянии. У неё были множественные переломы рёбер, закрытый перелом позвонков, перелом костей таза, а также ушибы и ссадины головы и травматический шок третьей степени. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание", — уточнил собеседник издания.

По его словам, установить автомобиль и его владельца помогли камеры уличного наблюдения, которые засняли момент ДТП.

В Госсовете Крыма заявили, что шокированы сообщением о ДТП с участием Буданова. Версии выдвигать там не стали и призвали исходить из результатов расследования. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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