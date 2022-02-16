Вице-премьер Украины Верещук назвала условие Зеленского для референдума по Минским соглашениям
Однако она обратила внимание на то, что ей неизвестно о каких-то серьёзных обсуждениях подобного голосования или о планах его организации.
Украина. Фото на обложке © Shutterstock
Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность проведения референдума по Минским соглашениям, но при некоторых условиях, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Президент предположил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", — пояснила Верещук в эфире телеканала "1+1", отметив, что пока нет информации о каких-то серьёзных обсуждениях подобного референдума или о планах его организации.
Ранее в Кремле указали на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.
Комментариев: 0