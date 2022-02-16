Вице-премьер Украины Верещук назвала условие Зеленского для референдума по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность проведения референдума по Минским соглашениям, но при некоторых условиях, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Президент предположил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", — пояснила Верещук в эфире телеканала "1+1", отметив, что пока нет информации о каких-то серьёзных обсуждениях подобного референдума или о планах его организации.