"Спорт-Экспресс": В РПЛ введут "налог на легионеров" со следующего сезона
Серьёзные изменения претерпит и действующий вариант лимита на иностранных игроков.
Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон
В Российской премьер-лиге (РПЛ) со следующего сезона будет введён "налог на легионеров" для клубов чемпионата страны. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, полученные с налога средства будут распределяться между командами, которые задействуют российских игроков до 23 лет.
Изменения претерпит и лимит на легионеров. Так, со следующего сезона в заявке команд возможно будет присутствие не более 13 иностранных игроков и не менее 12 россиян, четверо из которых должны быть воспитанниками собственной академии. Одновременно на поле смогут находиться лишь восемь легионеров.
Комментариев: 0