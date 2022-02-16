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"Спорт-Экспресс": В РПЛ введут "налог на легионеров" со следующего сезона

Серьёзные изменения претерпит и действующий вариант лимита на иностранных игроков.

16 февраля, 12:29

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

В Российской премьер-лиге (РПЛ) со следующего сезона будет введён "налог на легионеров" для клубов чемпионата страны. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, полученные с налога средства будут распределяться между командами, которые задействуют российских игроков до 23 лет.

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Изменения претерпит и лимит на легионеров. Так, со следующего сезона в заявке команд возможно будет присутствие не более 13 иностранных игроков и не менее 12 россиян, четверо из которых должны быть воспитанниками собственной академии. Одновременно на поле смогут находиться лишь восемь легионеров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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