"Спорт-Экспресс": В РПЛ введут "налог на легионеров" со следующего сезона

В Российской премьер-лиге (РПЛ) со следующего сезона будет введён "налог на легионеров" для клубов чемпионата страны. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

По данным издания, полученные с налога средства будут распределяться между командами, которые задействуют российских игроков до 23 лет.

Изменения претерпит и лимит на легионеров. Так, со следующего сезона в заявке команд возможно будет присутствие не более 13 иностранных игроков и не менее 12 россиян, четверо из которых должны быть воспитанниками собственной академии. Одновременно на поле смогут находиться лишь восемь легионеров.