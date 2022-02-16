Избитая мигрантами екатеринбурженка рассказала Лайфу о страхе слежки и начале "бойни" на остановке

Полина Мингалева, которую мигранты избили вместе с матерью на автобусной остановке в Екатеринбурге, рассказала, что всё началось с подзатыльников ещё в маршрутке. Компания из шести человек начала по-хамски вести себя с пассажирами и кондуктором. Один из хулиганов сел рядом с девушкой.

"Начали мою шапку снимать, вверх тянуть. Я шапку сняла. Они начали ладошкой удары наносить по задней части головы, подзатыльники. Я поняла по их разговорам, услышала через наушники, что они собираются выходить на моей остановке. Я небезопасно себя почувствовала и решила написать маме, чтобы она встретила меня", — пояснила потерпевшая в беседе с Лайфом.

Полина испугалась, что мигранты будут за ней следить. А уже на остановке, по словам девушки, она встретилась с мамой... и началась "бойня".