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Избитая мигрантами екатеринбурженка рассказала Лайфу о страхе слежки и начале "бойни" на остановке

По словам потерпевшей, ещё в автобусе один из злоумышленников сел рядом и начал стягивать с неё шапку.

16 февраля, 12:29
<p>Скриншот видео © "Инцидент Екатеринбург"</p>

Скриншот видео © "Инцидент Екатеринбург"

Полина Мингалева, которую мигранты избили вместе с матерью на автобусной остановке в Екатеринбурге, рассказала, что всё началось с подзатыльников ещё в маршрутке. Компания из шести человек начала по-хамски вести себя с пассажирами и кондуктором. Один из хулиганов сел рядом с девушкой.

"Начали мою шапку снимать, вверх тянуть. Я шапку сняла. Они начали ладошкой удары наносить по задней части головы, подзатыльники. Я поняла по их разговорам, услышала через наушники, что они собираются выходить на моей остановке. Я небезопасно себя почувствовала и решила написать маме, чтобы она встретила меня", пояснила потерпевшая в беседе с Лайфом.

Полина испугалась, что мигранты будут за ней следить. А уже на остановке, по словам девушки, она встретилась с мамой... и началась "бойня".

Напомним, 11 февраля в Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и её 20-летнюю дочь. У Полины сотрясение мозга, а её 48-летняя мама получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Эркин Раевский

Эркин Раевский

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