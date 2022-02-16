Зеленский "не увидел" отвода российских войск от границ Украины
При этом накануне в Минобороны РФ объявили, что военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны, и показали кадры погрузки техники.
Обложка © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границы, а когда это случится, то увидят не только военные или разведка.
"Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом", — цитирует его Би-би-си.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. При этом накануне в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло.
Комментариев: 0