Лыжник Клебо сравнил Большунова с "маленьким мальчиком" после бронзы в командном спринте
Напомним, именно норвежцы стали победителями Игр в Китае в этом виде программы, оставив позади себя наших и финнов.
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо восхитился действиями своего партнёра по командному спринту Эрика Валнеса и не забыл задеть россиянина Александра Большунова.
"То, что он (Валнес. — Прим. Лайфа) сделал, — это фантастика. Он заставил и Большунова, и Ийво (Нисканена. — Прим. Лайфа), которые невероятно сильны, выглядеть как маленькие мальчики", — заявил Клебо NRK.
Ранее Лайф сообщал, что российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Победу одержали норвежцы, второе место — у команды Финляндии.
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