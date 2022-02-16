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Лыжник Клебо сравнил Большунова с "маленьким мальчиком" после бронзы в командном спринте

Напомним, именно норвежцы стали победителями Игр в Китае в этом виде программы, оставив позади себя наших и финнов.

16 февраля, 12:17

Обложка © Getty Images / Clive Rose / Daniel Karmann / picture alliance

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо восхитился действиями своего партнёра по командному спринту Эрика Валнеса и не забыл задеть россиянина Александра Большунова.

"То, что он (Валнес. — Прим. Лайфа) сделал, — это фантастика. Он заставил и Большунова, и Ийво (Нисканена. — Прим. Лайфа), которые невероятно сильны, выглядеть как маленькие мальчики", — заявил Клебо NRK.

Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде

Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Победу одержали норвежцы, второе место — у команды Финляндии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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