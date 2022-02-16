Лыжник Клебо сравнил Большунова с "маленьким мальчиком" после бронзы в командном спринте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо восхитился действиями своего партнёра по командному спринту Эрика Валнеса и не забыл задеть россиянина Александра Большунова.

"То, что он (Валнес. — Прим. Лайфа) сделал, — это фантастика. Он заставил и Большунова, и Ийво (Нисканена. — Прим. Лайфа), которые невероятно сильны, выглядеть как маленькие мальчики", — заявил Клебо NRK.