Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша командного спринта на Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов не подошёл к партнёру по командному спринту Александру Терентьеву после финиша гонки, в которой наша команда заняла третье место.

Сразу после финиша Терентьев долгое время стоял один, хотя к финишерам остальных команд подходили их напарники, которые поддерживали их. Ситуацию прокомментировал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Почему он не подошёл? Может быть, он недоволен был собой, может, недоволен Терентьевым. Поговорим, узнаем. Зная максимализм Большунова, наверное, он хотел победы. Ещё раз говорю, нужно радоваться и этой бронзовой медали, она действительно выстраданная, заслуженная. Ещё будут гонки, они себя ещё проявят", — заявил Бородавко журналистам.