Сосед рассказал, что родителей истощённых братьев-близнецов из Москвы лишали прав на детей

Сосед рассказал о семье, в которой нашли двух истощённых младенцев-близнецов. Видео © LIFE

Лайфу удалось поговорить с соседом родителей, чьих восьмимесячных сыновей-близнецов обнаружили истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве. Виктор Васильевич рассказал, что в семье было очень много малышей, но их уже забрали в детские дома. По официальным данным СК, пару лишили прав на восьмерых детей.

По словам собеседника Лайфа, семья вполне нормальная, не пьёт, ведёт себя адекватно и живёт на улице Плеханова вот уже 30 лет. Он рассказал, что помимо двух близнецов в семье были и другие дети. Сосед отметил, что живут они все в квартире отца, который давно умер. При этом Виктор Васильевич добавил, что ребята всегда ходят "опрятные, чистенькие, не как оборвыши".

Житель дома рассказал, что соседских малышей ранее забирали в детдом, однако подробностей и причин он не знает. Также, по его словам, в семье никогда не было криков или признаков насилия, с детьми всегда обращались хорошо.

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что в 2020 году семья уже была лишена прав на восьмерых детей "за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию".

Как уточняется, до этого на взрослых уже были заведены дела об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следователей, в 2021–2022 годах родители "систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжёлого состояния их здоровья".

В ближайшее время будет подано ходатайство об аресте супругов. Также следователи планируют допросить родственников и знакомых семьи, получить заключения судебных экспертиз и дать юридическую оценку действиям ответственных органов.