НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сосед рассказал, что родителей истощённых братьев-близнецов из Москвы лишали прав на детей

При этом, по его словам, семья вполне нормальная, не пьёт и ведёт себя адекватно. Он отметил, что в семье никогда не было криков или признаков насилия, с малышами всегда обращались хорошо.

16 февраля, 12:14

Обложка © LIFE

Сосед рассказал о семье, в которой нашли двух истощённых младенцев-близнецов. Видео © LIFE

Лайфу удалось поговорить с соседом родителей, чьих восьмимесячных сыновей-близнецов обнаружили истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве. Виктор Васильевич рассказал, что в семье было очень много малышей, но их уже забрали в детские дома. По официальным данным СК, пару лишили прав на восьмерых детей.

По словам собеседника Лайфа, семья вполне нормальная, не пьёт, ведёт себя адекватно и живёт на улице Плеханова вот уже 30 лет. Он рассказал, что помимо двух близнецов в семье были и другие дети. Сосед отметил, что живут они все в квартире отца, который давно умер. При этом Виктор Васильевич добавил, что ребята всегда ходят "опрятные, чистенькие, не как оборвыши".

Житель дома рассказал, что соседских малышей ранее забирали в детдом, однако подробностей и причин он не знает. Также, по его словам, в семье никогда не было криков или признаков насилия, с детьми всегда обращались хорошо.

Пинал, душил и приставал: Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как над ней издевались 18 лет

Пинал, душил и приставал: Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как над ней издевались 18 лет

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что в 2020 году семья уже была лишена прав на восьмерых детей "за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию".

На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

Как уточняется, до этого на взрослых уже были заведены дела об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следователей, в 2021–2022 годах родители "систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжёлого состояния их здоровья".

В ближайшее время будет подано ходатайство об аресте супругов. Также следователи планируют допросить родственников и знакомых семьи, получить заключения судебных экспертиз и дать юридическую оценку действиям ответственных органов.

Жительница Владивостока унижала и выгоняла 12-летнюю дочь из гаража, в котором они жили

Жительница Владивостока унижала и выгоняла 12-летнюю дочь из гаража, в котором они жили

Ранее Лайф писал, что в жилом доме на улице Плеханова в Москве ночью нашли двух истощённых младенцев. Состояние детей оценивается как тяжёлое. В ходе беседы с прокуратурой горе-родители попытались оправдаться. Женщина заявила, что кормила детей. Также, по её словам, у одного из малышей врождённый порок сердца. В деле предстоит разбираться следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1