Биофизик Ломоносов предупредил о побочных эффектах при приёме больших доз витамина С

Употребление витамина С в большой дозировке при коронавирусе не оказывает положительного влияния на скорость выздоровления, а вот побочные эффекты от этого могут быть. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы "Хелснет" биофизик Андрей Ломоносов.

По его словам, нет никаких научных доказательств того, что витамин С в больших дозировках сокращает сроки болезни и тяжесть коронавируса. Кроме того, с этой добавкой стоит быть осторожными пациентам с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

"Приём витамина свыше безопасной дозы может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приёме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме", — объяснил эксперт.

Иная ситуация в лечении других простудных заболеваний. В этом случае приём витамина С доказал свою положительную роль при кратковременном увеличении дозировки.