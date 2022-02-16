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Танковая армия ЗВО возвращается в места постоянной дислокации после учений

Подразделениям предстоит преодолеть тысячу километров, а по прибытии в пункты техника будет подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям.

16 февраля, 12:00
<p>Фото © Минобороны России</p>

Фото © Минобороны России

Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) выдвинулась к местам постоянной дислокации в связи с завершением плановых учений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Военнослужащие подразделений танковой армии ЗВО завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", — уточнили в оборонном ведомстве.

По прибытию в гарнизоны танки и бронированная гусеничная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

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Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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