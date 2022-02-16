Танковая армия ЗВО возвращается в места постоянной дислокации после учений

Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) выдвинулась к местам постоянной дислокации в связи с завершением плановых учений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Военнослужащие подразделений танковой армии ЗВО завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", — уточнили в оборонном ведомстве.