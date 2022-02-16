Турчак перечислил основные направления работы "Молодой гвардии Единой России"

Основными направлениями работы в новом политическом цикле "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) станут волонтёрство, мобилизация и "улицы". Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на X Съезде МГЕР.

"Волонтёрство — магистральное направление, важное направление. Это не только работа волонтёрских центров сейчас, во время пандемии. Но и то, о чём говорил президент России, — помощь людям в сложных, кризисных ситуациях", — приводятся слова Турчака на сайте "Единой России".

Также в ходе своего выступления политик призвал членов "Молодой гвардии" развивать международное направление работы организации и поблагодарил их за помощь в сборе предложений для народной программы "Единой России".