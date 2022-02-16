НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Турчак перечислил основные направления работы "Молодой гвардии Единой России"

Он поблагодарил членов организации за помощь в сборе предложений для народной программы партии и призвал их принять активное участие в реализации.

16 февраля, 11:43

Обложка © VK / "Единая Россия"

Основными направлениями работы в новом политическом цикле "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) станут волонтёрство, мобилизация и "улицы". Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на X Съезде МГЕР.

"Волонтёрство — магистральное направление, важное направление. Это не только работа волонтёрских центров сейчас, во время пандемии. Но и то, о чём говорил президент России, — помощь людям в сложных, кризисных ситуациях", — приводятся слова Турчака на сайте "Единой России".

Также в ходе своего выступления политик призвал членов "Молодой гвардии" развивать международное направление работы организации и поблагодарил их за помощь в сборе предложений для народной программы "Единой России".

"Единая Россия" разработает программу по восстановлению детских лагерей по всей стране

"Единая Россия" разработает программу по восстановлению детских лагерей по всей стране

Ранее Турчак назвал главную задачу "Единой России" при реализации народной программы. Он отметил, что для её выполнения важную роль играют сеть региональных и местных отделений, а также депутаты разного уровня.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1