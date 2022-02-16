Губернатор Калужской области рассказал о "больном вопросе" в ситуации с мигрантами
Владислав Шапша объяснил, чем вызваны недавние решения властей региона ужесточить условия въезда гастарбайтеров.
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в разговоре с RT объяснил, чем вызваны решения об ужесточении условий въезда мигрантов. Он рассказал, что перед властями стоит вопрос, как найти баланс в объёме привлечения рабочей силы.
"Давайте посмотрим на цифры. Граждане иностранных государств, которые стали гражданами России за последние два года, получают, как и все остальные, пособия на детей от трёх до семи лет. За прошлый год в Калужской области такие пособия получили 28 тысяч человек. Из них бывших иностранных граждан менее 1,5 тысячи человек", — сказал губернатор.
По его словам, это соотношение показывает, что на сегодняшний день никакого "подавления" нет, однако видна и динамика, с которой это происходит.
"Рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих нашу культуру. Это самый больной вопрос. Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами", — подчеркнул глава региона.
Как ранее писал Лайф, губернатор Калужской области объявил, что все документы от не знающих язык мигрантов с поддельными сертификатами будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки. Также по итогам проверки он принял ряд решений, в числе которых выход области из программы переселения соотечественников и запрет иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите, торговле и кадровых агентствах.
Комментариев: 0