Губернатор Калужской области рассказал о "больном вопросе" в ситуации с мигрантами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в разговоре с RT объяснил, чем вызваны решения об ужесточении условий въезда мигрантов. Он рассказал, что перед властями стоит вопрос, как найти баланс в объёме привлечения рабочей силы.

"Давайте посмотрим на цифры. Граждане иностранных государств, которые стали гражданами России за последние два года, получают, как и все остальные, пособия на детей от трёх до семи лет. За прошлый год в Калужской области такие пособия получили 28 тысяч человек. Из них бывших иностранных граждан менее 1,5 тысячи человек", — сказал губернатор.

По его словам, это соотношение показывает, что на сегодняшний день никакого "подавления" нет, однако видна и динамика, с которой это происходит.

"Рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих нашу культуру. Это самый больной вопрос. Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами", — подчеркнул глава региона.