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Житель Екатеринбурга засорил канализацию, пытаясь смыть 16 кг конопли при задержании

Сейчас предполагаемый наркодилер арестован. Он выращивал запрещённые растения в съёмной квартире, оборудовав там огромную теплицу.

16 февраля, 11:27
<p>В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 кг конопли © Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых </p>

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 кг конопли © Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 килограммов конопли. При задержании он попытался смыть "урожай" в унитаз. Об этом Лайфу рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 кг конопли © Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 кг конопли © Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По данным полиции, 34-летний мужчина числился директором одной из местных компаний. Для бизнеса на копопле он специально арендовал квартиру у знакомой и соорудил там теплицу. Когда к нему пришли оперативники, он решил замести следы преступления, а точнее — смыть их в унитаз. Но трава никак не желала пролезать в канализационную трубу. Поэтому подоспевшие правоохранители застали предприимчивого "ботаника-любителя" с поличным.

"Когда предполагаемый наркодилер понял, что за ним пришли представители МВД, он спешно принял решение избавиться от криминальных вещественных доказательств. Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетела в окно, а то, что осталось, попытался смыть в узкое отверстие унитаза", — пояснил Горелых.

Мужчина напрочь засорил канализацию травой. Поэтому недостатка в уликах у следствия не будет. Экспертиза уже установила, что обнаруженное вещество является каннабисом. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков".

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции. Видимо, тем самым надеясь остаться незамеченными. Однако правоохранители быстро вычислили лжеполицейских.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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