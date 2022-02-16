Житель Екатеринбурга засорил канализацию, пытаясь смыть 16 кг конопли при задержании

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 килограммов конопли. При задержании он попытался смыть "урожай" в унитаз. Об этом Лайфу рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге полиция арестовала мужчину, который вырастил в квартире 16 кг конопли © Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По данным полиции, 34-летний мужчина числился директором одной из местных компаний. Для бизнеса на копопле он специально арендовал квартиру у знакомой и соорудил там теплицу. Когда к нему пришли оперативники, он решил замести следы преступления, а точнее — смыть их в унитаз. Но трава никак не желала пролезать в канализационную трубу. Поэтому подоспевшие правоохранители застали предприимчивого "ботаника-любителя" с поличным.

"Когда предполагаемый наркодилер понял, что за ним пришли представители МВД, он спешно принял решение избавиться от криминальных вещественных доказательств. Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетела в окно, а то, что осталось, попытался смыть в узкое отверстие унитаза", — пояснил Горелых.

Мужчина напрочь засорил канализацию травой. Поэтому недостатка в уликах у следствия не будет. Экспертиза уже установила, что обнаруженное вещество является каннабисом. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков".