Ветеринар Андреев рассказал о выяснении причин загадочной гибели лебедей в Петербурге
По словам специалиста, птицы погибли 10 дней назад и даже врач парка теряется в догадках, по какой причине произошло несчастье.
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В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы погибли три чёрных лебедя, сообщили в городском управлении ветеринарии. Сотрудники управления устанавливают вероятность угрозы остальным лебедям и занимаются поисками злоумышленника.
"Заразных болезней нет. Корм все ели один и тот же, но корма мы проверим. Воду тоже изучим. В общем, проведём большое эпизоотологическое обследование. А может, лебеди пострадали из-за собак", — заявил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев в беседе с газетой "Петербургский дневник".
По словам специалиста, птицы погибли 10 дней назад. В парке есть свой ветеринарный врач, но он тоже теряется в догадках, по какой причине произошло несчастье. Погибших чёрных лебедей Петербургу подарил подмосковный город Чехов. Сначала их было двое, год назад родились ещё два птенца. Теперь будущее чёрных лебедей под вопросом.
Лайф также рассказывал о случае в Калининградской области, где спасли вмёрзших в лёд на канале лебедей. К несчастью, несколько птиц погибли.
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