Ветеринар Андреев рассказал о выяснении причин загадочной гибели лебедей в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы погибли три чёрных лебедя, сообщили в городском управлении ветеринарии. Сотрудники управления устанавливают вероятность угрозы остальным лебедям и занимаются поисками злоумышленника.

"Заразных болезней нет. Корм все ели один и тот же, но корма мы проверим. Воду тоже изучим. В общем, проведём большое эпизоотологическое обследование. А может, лебеди пострадали из-за собак", — заявил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам специалиста, птицы погибли 10 дней назад. В парке есть свой ветеринарный врач, но он тоже теряется в догадках, по какой причине произошло несчастье. Погибших чёрных лебедей Петербургу подарил подмосковный город Чехов. Сначала их было двое, год назад родились ещё два птенца. Теперь будущее чёрных лебедей под вопросом.