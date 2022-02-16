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Ветеринар Андреев рассказал о выяснении причин загадочной гибели лебедей в Петербурге

По словам специалиста, птицы погибли 10 дней назад и даже врач парка теряется в догадках, по какой причине произошло несчастье.

16 февраля, 11:07
<p>Фото © VK / Сергей Малинин</p>

Фото © VK / Сергей Малинин

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы погибли три чёрных лебедя, сообщили в городском управлении ветеринарии. Сотрудники управления устанавливают вероятность угрозы остальным лебедям и занимаются поисками злоумышленника.

"Заразных болезней нет. Корм все ели один и тот же, но корма мы проверим. Воду тоже изучим. В общем, проведём большое эпизоотологическое обследование. А может, лебеди пострадали из-за собак", — заявил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам специалиста, птицы погибли 10 дней назад. В парке есть свой ветеринарный врач, но он тоже теряется в догадках, по какой причине произошло несчастье. Погибших чёрных лебедей Петербургу подарил подмосковный город Чехов. Сначала их было двое, год назад родились ещё два птенца. Теперь будущее чёрных лебедей под вопросом.

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Лайф также рассказывал о случае в Калининградской области, где спасли вмёрзших в лёд на канале лебедей. К несчастью, несколько птиц погибли.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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