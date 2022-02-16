Лавров: Истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение

"В том, что касается наблюдения за продолжающейся истерией, то, конечно, у нас это вызывает глубокое недоумение. Что бы мы ни делали у себя на территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания", — отметил министр.