Лавров: Истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение
Глава МИД назвал элементарным отсутствием воспитания "поучения" ряда стран, как Москва должна себя вести.
Обложка © Flickr / МИД РФ
У главы МИД РФ Сергея Лаврова вызывает глубокое недоумение продолжающаяся истерия Запада о якобы планах "вторжения" России на Украину.
"В том, что касается наблюдения за продолжающейся истерией, то, конечно, у нас это вызывает глубокое недоумение. Что бы мы ни делали у себя на территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания", — отметил министр.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине обвиняют Россию в подготовке "вторжения". Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" РФ на Украину состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью.
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