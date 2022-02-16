В Балашихе мигрант в наручниках отпросился в туалет и сбежал от полицейских через окно
Речь идёт о гражданине Кыргызстана, которого задержали по статье "Хулиганство". Свободолюбивый нарушитель не захотел отвечать за свои деяния и решил дать дёру при первой же возможности.
Акмалжан Гапуржанов. Фото © Telegram/SHOT
В Балашихе преступник в наручниках сбежал прямо из-под носа у полицейских. Он отпросился у стражей порядка в туалет и в поисках свободы выпрыгнул в окно, пишет телеграм-канал SHOT.
Речь идёт о 39-летнем гражданине Кыргызстана Акмалжане Гапуржанове, которого правоохранители искали по статье "Хулиганство". Иностранца удалось задержать, а после его привезли в Балашихинскую областную больницу на медосвидетельствование перед отправкой в изолятор временного содержания. Однако свободолюбивый нарушитель не захотел отвечать за свои деяния и решил дать дёру при первой же возможности.
В больнице он попросился в туалет, якобы по нужде. Добрые полицейские пошли ему навстречу и отпустили, однако решили не снимать наручники. Вот только для хитрого мигранта это оказалось не проблемой. В поисках свободы Акмалжан вылез в окно из туалета, оставив своих надзорных недоумевать. Теперь мигранта снова ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге мигранты жестоко избили педагога и её дочь на автобусной остановке. Местные жители говорят, что эта группа хулиганов давно оккупировала район. Они и ранее приставали к девчонкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты.
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