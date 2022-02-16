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В Балашихе мигрант в наручниках отпросился в туалет и сбежал от полицейских через окно

Речь идёт о гражданине Кыргызстана, которого задержали по статье "Хулиганство". Свободолюбивый нарушитель не захотел отвечать за свои деяния и решил дать дёру при первой же возможности.

16 февраля, 10:53
<p>Акмалжан Гапуржанов. Фото © Telegram/<a href="https://t.me/shot_shot/34368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Акмалжан Гапуржанов. Фото © Telegram/SHOT

В Балашихе преступник в наручниках сбежал прямо из-под носа у полицейских. Он отпросился у стражей порядка в туалет и в поисках свободы выпрыгнул в окно, пишет телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о 39-летнем гражданине Кыргызстана Акмалжане Гапуржанове, которого правоохранители искали по статье "Хулиганство". Иностранца удалось задержать, а после его привезли в Балашихинскую областную больницу на медосвидетельствование перед отправкой в изолятор временного содержания. Однако свободолюбивый нарушитель не захотел отвечать за свои деяния и решил дать дёру при первой же возможности.

В больнице он попросился в туалет, якобы по нужде. Добрые полицейские пошли ему навстречу и отпустили, однако решили не снимать наручники. Вот только для хитрого мигранта это оказалось не проблемой. В поисках свободы Акмалжан вылез в окно из туалета, оставив своих надзорных недоумевать. Теперь мигранта снова ищут.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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