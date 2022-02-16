"Единая Россия" подготовила для Хуснуллина вопросы о расселении аварийного жилья и о ценах на услуги ЖКХ
По словам Светланы Разворотневой, в Народной программе партии говорилось о необходимости продолжить программу переселения.
Фото на обложке © ТАСС / Максим Стулов
Сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме депутаты "Единой России" намерены задать вопросы вице-премьеру Марату Хуснуллину о ходе расселения аварийного жилья, а также о качестве и стоимости услуг ЖКХ. Об этом рассказала журналистам зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
"В Народной программе партии "Единая Россия" мы говорили о необходимости продолжить программу переселения. Президент нас поддержал, 45 млрд рублей выделено, и будут переселяться не только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, но и те, которые стали аварийными позже — до 1 января 2021 года. У нас очень много задач, потому как переселение по новой программе будет осуществляться по новым правилам", — заявила она.
По словам Разворотневой, ранее действовавшие правила, когда переселение происходило только за счёт бюджетных средств, уже не работают — нужно активно привлекать внебюджетные источники и использовать программы комплексного развития территорий, которые сейчас развиваются по всей стране. Однако самое важное, по словам депутата, — это защитить права людей при реализации программы переселения.
"Мы считаем, что для людей с низкими доходами подходит только предоставление нового жилья. И партия "Единая Россия" будет над этим работать", — заверила она.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье введут денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья. Выплата составит 84 тысячи рублей за каждый аварийный квадратный метр, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, чтобы получить средства, необходимо подать заявление до 15 марта.
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