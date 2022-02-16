"Единая Россия" подготовила для Хуснуллина вопросы о расселении аварийного жилья и о ценах на услуги ЖКХ

Сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме депутаты "Единой России" намерены задать вопросы вице-премьеру Марату Хуснуллину о ходе расселения аварийного жилья, а также о качестве и стоимости услуг ЖКХ. Об этом рассказала журналистам зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"В Народной программе партии "Единая Россия" мы говорили о необходимости продолжить программу переселения. Президент нас поддержал, 45 млрд рублей выделено, и будут переселяться не только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, но и те, которые стали аварийными позже — до 1 января 2021 года. У нас очень много задач, потому как переселение по новой программе будет осуществляться по новым правилам", — заявила она.

По словам Разворотневой, ранее действовавшие правила, когда переселение происходило только за счёт бюджетных средств, уже не работают — нужно активно привлекать внебюджетные источники и использовать программы комплексного развития территорий, которые сейчас развиваются по всей стране. Однако самое важное, по словам депутата, — это защитить права людей при реализации программы переселения.

"Мы считаем, что для людей с низкими доходами подходит только предоставление нового жилья. И партия "Единая Россия" будет над этим работать", — заверила она.