Турагенты рассказали, какие страны откроются для россиян к лету

Со скорым наступлением весны многие страны снимают ковидные ограничения для жителей России. Опрошенные "Вечерней Москвой" турагенты рассказали, куда смогут отправиться россияне на отдых в ближайшие месяцы.

Пока для россиян открыто не более десяти стран. В их числе Турция, Египет, Доминикана, Куба, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Армения, Израиль и Норвегия. Турагент Дмитрий Мир предположил, что к лету к этому списку присоединятся страны европейского континента. Ожидается возобновление чартерных перевозок в Испанию, Грецию, Мальорку. Уже с 1 марта для русских туристов откроется Кипр.

Также эксперты ожидают открытия азиатских стран: Китая, Индонезии, Южной Кореи и Шри-Ланки. Постепенно начинают принимать туристов Таиланд и Филиппины. А вот Китай пока закрыт.

Что касается США, нужно учитывать, что туда могут попасть те граждане РФ, у которых есть действующая виза и прививка от ковида препаратами "Синофарм", "Синовак", AstraZeneca, Johnson, Moderna и Pfizer (российские пока в этот список не входят). Привитые же отечественным препаратом смогут отдохнуть на Кубе, в Венгрии и Тунисе, рассказал представитель Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Он напомнил, что информация о правилах посещения зарубежных направлений постоянно меняется и для получения актуальной информации следует следить за новостями на официальных сайтах турагентств и порталах дипломатических представительств стран, которые турист намерен посетить.