Песков: Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует обращений к народам по примеру главы США Джо Байдена.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков отметил, что ответного обращения Путина не планируется. При этом он добавил, что президент РФ постоянно разъясняет позицию нашей страны всему миру. В частности, за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции, где российский лидер сделал весьма исчерпывающие заявления.

"Объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от неё фактически информационно не требуют США и европейские столицы, ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину", — сказал Песков.