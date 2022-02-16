Песков: Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена
Он отметил, что российский лидер постоянно разъясняет позицию всему миру, в частности за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует обращений к народам по примеру главы США Джо Байдена.
Отвечая на вопрос журналистов, Песков отметил, что ответного обращения Путина не планируется. При этом он добавил, что президент РФ постоянно разъясняет позицию нашей страны всему миру. В частности, за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции, где российский лидер сделал весьма исчерпывающие заявления.
"Объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от неё фактически информационно не требуют США и европейские столицы, ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину", — сказал Песков.
А ранее Песков заявлял, как было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев никогда не стрелять друг в друга. Накануне президент США во время выступления в Белом доме обратился к гражданам России. Он заявил, что Вашингтон не угрожает россиянам.
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