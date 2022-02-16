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Минцифры опровергло сообщения о планах ввести налог для Steam и PlayStation Store

Замглавы министерства Максим Паршин подчеркнул, что Россия не будет принимать каких-либо односторонних решений в этом вопросе.

16 февраля, 10:43

Фото © Pexels

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против введения налога на Steam, PlayStation Store и другие зарубежные игровые платформы. Там отметили, что финансирование Фонда поддержки отечественных разработчиков видеоигр не планируется за счёт каких-либо сборов с иностранных площадок. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Минцифры.

"Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений", сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что в России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store и других зарубежных игровых площадок. Сообщалось, что полученные средства будут направлены в фонд поддержки отечественных разработчиков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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