Глава МИД Швеции объявила об отказе подавать заявку на членство в НАТО

"Желанный партнёр" на Балтике решил держать курс на активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику.

Власти Швеции отказались направлять заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде внешнеполитической декларации 2022 года.

"Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остаётся неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", — заявила Анн Линде во время презентации документа в парламенте.