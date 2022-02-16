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Опубликовано 16 февраля 2022, 13:41

Глава МИД Швеции объявила об отказе подавать заявку на членство в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

"Желанный партнёр" на Балтике решил держать курс на активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику.

Власти Швеции отказались направлять заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде внешнеполитической декларации 2022 года.

"Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остаётся неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", — заявила Анн Линде во время презентации документа в парламенте.

По мнению Линде, данный курс подразумевает активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику. Все условия выполняются при сочетании с углублением оборонного сотрудничества, заключила министр.

Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс
Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассмотреть возможность вступления Швеции в НАТО, если сама страна этого захочет. Позже бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен добавил, что и Швеция, и соседняя Финляндия, если подадут соответствующий запрос, попадут в НАТО "мгновенно". А ещё Андерс Фог Расмуссен назвал Швецию "желанным партнёром" на Балтике.

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Виктория Чудакова
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