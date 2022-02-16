НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава МИД Швеции объявила об отказе подавать заявку на членство в НАТО

"Желанный партнёр" на Балтике решил держать курс на активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику.

16 февраля, 10:41
<p>Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO</p>

Глава МИД Швеции Анн Линде © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Власти Швеции отказались направлять заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде внешнеполитической декларации 2022 года.

"Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остаётся неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", — заявила Анн Линде во время презентации документа в парламенте.

По мнению Линде, данный курс подразумевает активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику. Все условия выполняются при сочетании с углублением оборонного сотрудничества, заключила министр.

Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассмотреть возможность вступления Швеции в НАТО, если сама страна этого захочет. Позже бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен добавил, что и Швеция, и соседняя Финляндия, если подадут соответствующий запрос, попадут в НАТО "мгновенно". А ещё Андерс Фог Расмуссен назвал Швецию "желанным партнёром" на Балтике.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1