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Разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения" России на Украину

По мнению ведомства, когда армия придёт в боевую готовность, для начала полномасштабной операции понадобится лишь политическое решение.

16 февраля, 11:01
<p>Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Разведслужба Эстонии на фоне ранее не подтвердившихся заявлений о "вторжении" России на Украину 16 февраля озвучила новые сроки "нападения". В официальном докладе сообщается, что Российская армия якобы не была готова к боевым действиям в назначенный день, поэтому "атака", возможно, произойдёт в конце февраля.

"По нашей оценке, российские вооружённые силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — говорится в документе.

Несмотря на заявления Эстонии о том, что действия России на её территории не представляют угрозы для НАТО, составители документа утверждают, что западным странам необходимо сдерживать Москву.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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