Разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения" России на Украину

Разведслужба Эстонии на фоне ранее не подтвердившихся заявлений о "вторжении" России на Украину 16 февраля озвучила новые сроки "нападения". В официальном докладе сообщается, что Российская армия якобы не была готова к боевым действиям в назначенный день, поэтому "атака", возможно, произойдёт в конце февраля.

"По нашей оценке, российские вооружённые силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — говорится в документе.