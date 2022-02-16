Разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения" России на Украину
По мнению ведомства, когда армия придёт в боевую готовность, для начала полномасштабной операции понадобится лишь политическое решение.
Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Разведслужба Эстонии на фоне ранее не подтвердившихся заявлений о "вторжении" России на Украину 16 февраля озвучила новые сроки "нападения". В официальном докладе сообщается, что Российская армия якобы не была готова к боевым действиям в назначенный день, поэтому "атака", возможно, произойдёт в конце февраля.
"По нашей оценке, российские вооружённые силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — говорится в документе.
Несмотря на заявления Эстонии о том, что действия России на её территории не представляют угрозы для НАТО, составители документа утверждают, что западным странам необходимо сдерживать Москву.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью.
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