Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле
На этот раз лидеры стран беседуют на небольшом расстоянии у камина.
Кадр из видео © LIFE
Президент России Владимир Путин приветствует президента Бразилии Жаира Болсонару в Кремле. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, который накануне прибыл в страну с официальным визитом.
"Очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из наших ведущих торгово-экономических партнёров в Латинской Америке", — поприветствовал Путин коллегу.
Это первый визит главы Бразилии в Россию. Лидеры стран беседуют на небольшом расстоянии у камина. Владимир Путин в ходе переговоров похвалился, что Москва работает активно и на международных площадках. Несмотря на все ограничения, в прошлом году рост товарооборота составил 80%.
А вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
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