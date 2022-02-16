Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Президент России Владимир Путин приветствует президента Бразилии Жаира Болсонару в Кремле. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, который накануне прибыл в страну с официальным визитом.

"Очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из наших ведущих торгово-экономических партнёров в Латинской Америке", — поприветствовал Путин коллегу.

Это первый визит главы Бразилии в Россию. Лидеры стран беседуют на небольшом расстоянии у камина. Владимир Путин в ходе переговоров похвалился, что Москва работает активно и на международных площадках. Несмотря на все ограничения, в прошлом году рост товарооборота составил 80%.