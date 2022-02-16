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Лавров пообещал аналогичные меры РФ при введении санкций Британией

Он отметил, что рестрикции введут в отношении тех, кто "пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе".

16 февраля, 11:15
<p>Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / <a href="https://t.me/MID_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет иметь все основания для того, чтобы принять аналогичные меры в случае, если новые антироссийские санкции Лондона вступят в силу.

"Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе", сказал он журналистам.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Британии Лиз Трасс планирует подписать законопроект о "самых жёстких" санкциях в отношении России, затем он поступит в парламент. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал Трасс выверенный и жёсткий ответ на такие действия Лондона.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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