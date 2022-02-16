Лавров пообещал аналогичные меры РФ при введении санкций Британией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет иметь все основания для того, чтобы принять аналогичные меры в случае, если новые антироссийские санкции Лондона вступят в силу.

"Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе", — сказал он журналистам.