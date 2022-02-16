Двое грабителей ворвались в дом народного артиста Александра Лазарева
Хозяин услышал, как кто-то пытается открыть входную дверь. Он сразу же позвонил в полицию.
Александр Лазарев. Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев
Дом 76-летнего российского и советского дирижёра, бывшего худрука Большого театра Александра Лазарева в Московской области подвергся налёту грабителей. По данным kp.ru, это произошло поздно ночью, когда хозяин спал.
Народный артист РСФСР проснулся от звуков, будто кто-то пытается открыть входную дверь. Он сразу же позвонил в полицию. К прибытию правоохранителей воры успели найти ценные вещи. Однако сбежать с награбленным им не удалось, полицейские их задержали.
"Поступило обращение от 76-летнего гражданина о том, что с 3:00 до 4:00 часов в его дом в деревне Шульгино пытались проникнуть неизвестные граждане, которые перелезли через забор и путём отжима двери проникли в дом", — рассказал источник издания.
Он уточнил, что в доме артиста задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия – Алания. За плечами у них — по судимости за кражу, а один из них также понёс наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение ПДД. В данный момент проводится проверка. Сам Лазарев подтвердил, что злоумышленники ничего украсть не успели.
Ранее в Подмосковье грабители ворвались в стоматологическую клинику и похитили сейф, в котором находилось около двух миллионов рублей.
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