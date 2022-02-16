Двое грабителей ворвались в дом народного артиста Александра Лазарева

Дом 76-летнего российского и советского дирижёра, бывшего худрука Большого театра Александра Лазарева в Московской области подвергся налёту грабителей. По данным kp.ru, это произошло поздно ночью, когда хозяин спал.

Народный артист РСФСР проснулся от звуков, будто кто-то пытается открыть входную дверь. Он сразу же позвонил в полицию. К прибытию правоохранителей воры успели найти ценные вещи. Однако сбежать с награбленным им не удалось, полицейские их задержали.

"Поступило обращение от 76-летнего гражданина о том, что с 3:00 до 4:00 часов в его дом в деревне Шульгино пытались проникнуть неизвестные граждане, которые перелезли через забор и путём отжима двери проникли в дом", — рассказал источник издания.

Он уточнил, что в доме артиста задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия – Алания. За плечами у них — по судимости за кражу, а один из них также понёс наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение ПДД. В данный момент проводится проверка. Сам Лазарев подтвердил, что злоумышленники ничего украсть не успели.