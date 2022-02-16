Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев задержан по подозрению во взяточничестве
Предположительно, он получал деньги от представителей криминальных кругов за покровительство и избавление от проверок.
Владимир Фалилеев. Фото © chita.ru / 54.fsin.su
В Новосибирске по подозрению во взяточничестве задержан экс-прокурор области Владимир Фалилеев. Вместе с ним сотрудники полиции задержали его бывшего заместителя Андрея Турбина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, Фалилеев подозревается в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного новосибирского торгового центра "Восток". Предположительно, задержанный получал деньги за покровительство и избавление от проверок. Фалилеев занимал должность прокурора около трёх лет — с 2015 по 2018 год. Как сообщали СМИ, он ушёл в досрочную отставку после проверки Генпрокуратуры России.
Ранее в Самарской области задержали сына замглавы МВД РФ Дениса Зубова по делу о взятке. Информацию подтвердил депутат Александр Хинштейн. По его словам, фигурант передал портфель с 18 млн рублей сотруднику УФСБ в ходе спецоперации. Также были задержаны ещё двое подозреваемых.
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