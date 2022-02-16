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Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев задержан по подозрению во взяточничестве

Предположительно, он получал деньги от представителей криминальных кругов за покровительство и избавление от проверок.

16 февраля, 11:47
<p>Владимир Фалилеев. Фото © <a href="https://www.chita.ru/news/172205/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chita.ru</a> / 54.fsin.su</p>

Владимир Фалилеев. Фото © chita.ru / 54.fsin.su

В Новосибирске по подозрению во взяточничестве задержан экс-прокурор области Владимир Фалилеев. Вместе с ним сотрудники полиции задержали его бывшего заместителя Андрея Турбина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Фалилеев подозревается в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного новосибирского торгового центра "Восток". Предположительно, задержанный получал деньги за покровительство и избавление от проверок. Фалилеев занимал должность прокурора около трёх лет — с 2015 по 2018 год. Как сообщали СМИ, он ушёл в досрочную отставку после проверки Генпрокуратуры России.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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